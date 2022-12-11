هاجمت جورجينا رودريغيز صديقة قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، مدرب المنتخب فيرناندو سانتوس عقب الخسارة من المغرب بربع نهائي كأس العالم وتوديع المونديال، وذلك بعد خروج «برازيل أوروبا» من المونديال بشكل رسمي.ونشرت جورجينا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وتحديداً عبر الأستوري بعد نشرها صورة لـ«الدون» معلقة عليها قائلة: «كانت قرارات صديقك ومدربك سيئة، ذلك الصديق الذي قلت عنه الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام».وأضافت: «حينما دخلت إلى الملعب رأيت كيف تغيّر كل شيء، ولكن بعد فوات الأوان، لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك، ولا يمكننا الدفاع عن شخص لا يستحق هذا أيضًا». واختتمت حديثها: «الحياة تعطينا دروسا، اليوم لم نخسر، لقد تعلمنا، كريستيانو.. نحن نحبك».