سجل المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري، لاعب نادي إشبيلية الإسباني، اسمه في سجلات بطولة كأس العالم، بعد أن صنع التاريخ لبلاده وقارة إفريقيا بأكملها بإحرازه هدف الانتصار الثمين على البرتغال، وبلوغ الدور نصف النهائي الأول لـ «أسود الأطلس»، في المونديال، مؤكدًا أنه «الهداف» في تشكيلة المدرب وليد الركراكي.ورغم الحملة الكبيرة التي واجهها النصيري هذا الموسم بعد انخفاض بمستواه الفني من جماهير إشبيلة والشارع المغربي إلا أن ظهوره الملفت في مونديال قطر وكأنه يوجه رسالة لهم: «أخرستكم»، وأخرس كافة المشككين من خلال الانتقادات القوية التي لاحقته، مما كانت المطالبات من المغاربة بإبعاده عن القائمة عن طريق المدرب الركراكي.