بالدموع، ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاماً) استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، إثر خسارة منتخب بلاده بهدف دون مقابل، ضمن مباريات دور الـ8 من مونديال قطر 2022، حيث شوهد رونالدو باكياً وهو يخرج من الملعب، ولم يتمالك نفسه حتى بعد دخوله الممر المؤدي لغرفة الملابس.وكان قائد المنتخب البرتغالي يمنّي النفس بتحقيق حلمه وملامسة الكأس العالمية، لاسيما أنه حقق كل الألقاب مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده عدا كأس العالم. وكانت صحيفة «أبولا»أجرت استطلاعاً قبل مواجهتي سويسرا والمغرب، وطالب 70% من المشاركين فيه بعدم مشاركة رونالدو أساسيا، ومشاركة المهاجم الشاب غونسالو راموس (21 عاماً)، لتواضع مستوى رونالدو الفني في الفترة الأخيرة، الذي على إثره لم يشارك مع فريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد في معظم المباريات قبل الاستغناء عنه مؤخراً.ووفق التقرير الذي نشره موقع «RT» عبر موقعه الإلكتروني، فإن نتيجة الاستطلاع صدمت رونالدو وأدخلته حالة نفسية من الصعب الخروج منها، بعد أن خيب آمال جماهير بلاده بالوصول لنهائي المونديال وتحقيق اللقب.وأوضحت «أوبتا للإحصائيات»، أن رونالدو لعب 570 دقيقة في 8 مباريات في مرحلة خروج المغلوب، وسدد 27 تسديدة دون تسجيل هدف.