خطف لاعبو المنتخب المغربي الأضواء والشهرة في كأس العالم المقامة حالياً في قطر، لاهتمامهم وحرصهم على الاحتفال مع أمهاتهم بعد أي فوز أو تأهل إلى الأدوار القادمة، فرسخوا عادة إيجابية للنشء تستحقها كل أم على وجه الأرض، ففي لحظة انطلاق صافرة نهاية أي مباراة يشاهد الجميع انفجار أفراح لاعبي المغرب بمشاركة بعض أمهات اللاعبين، ووثقت مقاطع فيديو سابقة لعدد من اللاعبين المغاربة وهم يقبلون رؤوس أمهاتهم، ولعل آخر ما تم تداوله في هذا الجانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما قام به لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال، بعد فوزهم على منتخب البرتغال وتأهلهم لدور الأربعة من بطولة كأس العالم، حيث احتفل مع والدته داخل أرضية الملعب، بعد الإنجاز التاريخي والتأهل لنصف النهائي، وسط فرحة جميع الموجودين بهذا الإنجاز التاريخي.