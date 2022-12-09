فجر المنتخب الكرواتي مفاجأة كبرى في ربع نهائي مونديال2022، إثر فوزه على المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح ( 4-2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف مقابل هدف، سجل نيمار هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة (105)، فيما عادل النتيجة لكرواتيا اللاعب برونو بيتكوفيتش لكرواتيا في الدقيقة (117 )، شهدت المباراة في شوطها الأول والثاني حذرا كبيرا من المنتخبين، ولم يفلح هجوم المنتخبين في هز الشباك رغم السيطرة البرازيلية ليحتكم الفريقان للأشواط الإضافية التي شهدت هدفا برازيليا عن طريق نيمار بعد أن تبادل الكرة مع لوكاس باكيتا وانفرد بالمرمى وراوغ الحارس ليفاكوفيتش ووضع الكرة في سقف الشباك، منهيا بذلك التكتل الدفاعي الكرواتي ليتحرر لاعبو كرواتيا في الشوط الإضافي الثاني ليتمكنوا من إدراك التعادل عن طريق بيتكوفيتش بعد عرضية وصلته من زميله أورسيتش ليواصل المنتخبان التعادل حتى في الشوطين الإضافيين ليتجها لركلات الترجيح التي ابتسمت للكروات حيث سجلوا 4 ركلات عن طريق فلاسيتش، ماير، مودريتش وأورسيتش، بينما سجل للبرازيل كاسيميرو وبيدرو غيليرمي وأهدر رودريغو وماركينيوس.