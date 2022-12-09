أكمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع استعداداته الخاصة بإطلاق سباق «نصف ماراثون جدة»، الذي سيقام غدا (السبت) في مدينة جدة، بدعم من وزارة الرياضة وبرنامج جودة الحياة. ودعا الاتحاد أفراد المجتمع كافة إلى المشاركة في السباق واختيار المسافات المفضلة لهم. ويسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى رفع روح التنافس بين المشاركين، من خلال تصميم ثلاثة مسارات لأفراد المجتمع كافة بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين، حيث تم تخصيص مسافة النصف ماراثون (أي ما يعادل 21.1 كيلومتر) لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة (10 كيلومترات) للأعمار من سن 17 وأكثر، إضافة إلى سباق بمسافة (4 كيلومترات) للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع، حيث سيتم اختيار 24 فائزاً من المراكز المتقدمة من مختلف الفئات، وتوزيع جوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون ريال للفائزين.وتقدم هذه النسخة من الماراثون عدة برامج تدريبية تمت جدولتها وإعلانها عبر الموقع الإلكتروني للماراثون ومنصات التواصل الاجتماعي، تستهدف المشاركين في هذا الحدث، كما تم توجيه مسار سباق الماراثون لكي يمر عبر حلبة الفورمولا 1، إضافة إلى أنه تم تصميم منطقة ترفيهية تحت مسمى «قرية الماراثون»، التي ستبدأ نشاطها قبل انطلاق السباق بيوم واحد الموافق يوم الجمعة القادم، وستتيح لجميع المشاركين والزائرين المجال للاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الرياضية المصاحبة، إضافة إلى تخصيص منطقة للمأكولات والمشروبات والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى.ويسعى الاتحاد من خلال تنظيمه لهذه الأنشطة الرياضية إلى خلق فرص رياضية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع لتحدي أنفسهم ولتمكينهم من ممارسة النشاط البدني. وتأتي هذه الاستعدادات، التي تسبق إطلاق سباق «نصف ماراثون جدة»، استجابة إلى ما توليه الحكومة الرشيدة من دعم لامحدود ومستمر للقطاع الرياضي، تحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030، الساعية نحو تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني والمشاركة في الفعاليات الرياضية، كما تأتي انسجاماً مع النتائج الناجحة التي حققها «ماراثون الرياض»، الذي يعد أول ماراثون كامل يتم تنظيمه في المملكة، بطول مسار بلغ 42 كيلومترا، واستقطب أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم.