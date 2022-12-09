ارتبط مستقبل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر، وبات الحديث عن وجهته القادمة الشغل الشاغل لوسائل الإعلام في مختلف دول العالم. وأخيراً برز اسم فريق النصر في كل مناسبة محيطاً باللاعب؛ الذي -بدوره- نفى صحة هذا الارتباط على الرغم من التأكيدات القوية من مصادر عالمية متنوعة، وهو ما يتوافق مع مصادر «عكاظ» التي تؤكد وجود مفاوضات بين النصر وكريستيانو لتمثيل الفريق بداية من فترة التسجيل القادمة إلى جانب كونه سفيراً لأحد المعالم السياحية في المملكة، إلا أن هذه المفاوضات لم تحسم بتوقيع اللاعب، على الرغم من العرض المغري الذي يصل إلى 500 مليون باوند لمدة سنتين ونصف السنة كأكبر عقد في تاريخ المستديرة للاعب بسن الـ37 عاماً.ومن المنتظر أن تتضح الصورة الأولية وتتكشف بعض التفاصيل بعد نهاية بطولة كأس العالم التي وصل معها رونالدو إلى 195 مباراة دولية وهو يحمل شارة القيادة لمنتخب البرتغال، إذ سيكون لهذا التعاقد أثر إيجابي على الدوري السعودي بشكل عام وعلى نادي النصر على وجه الخصوص، وسيسهم في رفع القيمة السوقية للدوري السعودي الأقوى عربياً، كما أنه سيسلط الأضواء العالمية واهتمام الجماهير في العالم في ظل الشعبية الكبيرة والتأثير الأكبر للدون. ويرى لاعب نادي الاتفاق والمنتخب السعودي سابقاً إبراهيم عسيري أن مجرد تناقل الخبر في الوسائل العالمية يعد خطوة مفرحة لنا كسعوديين من شأنها أن تكتمل بتواجد واحد من أساطير كرة القدم حالياً توج بغالبية الألقاب الممكنة في عالم كرة القدم، على الرغم من الضبابية التي صاحبت مشواره أخيراً بعد خروجه من ريال مدريد إلى جوفنتوس ثم التحاقه بفريقه السابق مانشستر يونايتد الذي لم يحظ بالحفاوة التي وجدها في ريال مدريد ما تسبب في توتر العلاقة بينه وبين المدرب، إضافة الى كبر سن اللاعب وعدم إشراكه في كثير من مباريات الدوري ومنافسات الأبطال، ما أشعل غضب رونالدو من المدرب وتصرفاته معه واضطره للبحث عن ناد آخر غير اليونايتد. وشئنا أم أبينا يعتبر انتقال رونالدو للنصر ضربة معلم فيما لو تمت من الجانب التسويقي، إضافة لكونه تحفيزاً للاعبين السوبر للقدوم لدورينا. ويبقى اللاعب -فنياً- اسماً كبيراً وهدافاً تاريخياً، وسيكون أعظم لاعب في تاريخ الدوري السعودي، وسيسهم في توسيع دائرة تسويق الدوري السعودي والاستفادة من بيع المنتجات الخاصة باللاعب وتذاكر المباريات التي أضمن بأنها ستكون ممتلئة عند حضور الأسطورة رونالدو، كما أنه -مادياً- وفي هذه المرحلة، سيستفيد من هذا العرض وسيكون من بين أغلى اللاعبين أجراً في العالم. وأعتبرها صفقة مثيرة ومميزة إن حدثت لنادي النصر.الأغلى في تاريخ كرة القدمتسهم في رفع قيمة الدوري‏فرصة تسويقية كبرىإضافة فنية قوية للدوري