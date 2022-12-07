خطف نادي اليمامة للسيدات النقاط الثلاث من أمام الأهلي بهدف في الرمق الأخير في الدوري الممتاز للسيدات سجلته اللاعبة بسمة بن خلف.كما انتصر نادي الاتحاد للسيدات على نادي سما بـ١١ هدفاً دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم وقد سجلت لنادي الاتحاد اللاعبات زينب عباس، وصبا توفيق، وديكي لاخزوم، وشاهناز جبرين، ودلال سليمان التي تميز هدفها بأنه من أجمل أهداف المباراة لأنه «هدف عكسي».