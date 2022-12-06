تمكن فريق نادي النصر من حسم ديربي العاصمة أمام الهلال بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات. وجاءت أهداف المباراة عن طريق اللاعبتين سامية محسن، وإيزابيلا، وبهذا الفوز تصدر النصر ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة متقدما على الهلال (الوصيف) بفارق نقطة.يذكر أن ديربي العاصمة هو أول مباراة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات يقام على ملعب رئيسي، خصوصاً أن من المعتاد إقامة لقاءات السيدات ما بين ملاعب الأندية والملاعب الرديفة.وفي اللقاء الثاني الذي اقيم في الوقت نفسه خطف نادي اليمامة النقاط الثلاث من أمام الأهلي، بعد الفوز بهدف دون رد، كما انتصر نادي الاتحاد على نادي سما بنتيجة ١١ هدفاً دون مقابل.