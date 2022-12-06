يدخل اللاعب علي البليهي الفترة الحرة في الـ 30 من الشهر الجاري، وما زالت المفاوضات مستمرة بين وكيل اللاعب وناديه الهلال على تجديد العقد، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ«عكاظ» أكدت أن عرض الهلال للاعب علي البليهي 4.5 مليون ريال لسنة واحدة، في حين طلب وكيل اللاعب رفع المدة إلى سنتين وزيادة قيمة العقد إلى 14 مليونا.ومن المنتظر أن تحسم إدارة الهلال ملف التجديد خلال الأيام القليلة القادمة في ظل ترقب عدد من الأندية دخول اللاعب الفترة الحرة التي تخول له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لناديه.يذكر أن البليهي 33 عاماً وقع مع نادي الهلال في 2017 قادماً من نادي الفتح وتوج مستواه القوي مع الهلال بعدد من البطولات القارية والمحلية والانضمام لصفوف المنتخب السعودي والمشاركة في مونديال كأس العالم.