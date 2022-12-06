أُسدِل الستار على أجواء بطولة رياضة اليوغا آسانا، البطولة الأولى من نوعها في الوطن العربي والخليج العربي بمشاركة 112 لاعباً ولاعبة من مختلف مناطق المملكة، وتم تتويج الفائزين والفائزات في اليوم الختامي من المنافسات التي استمرت ليوم واحد بقاعة جامعة العلوم والتكنولوجيا بجدة.وأسفرت نتائج البطولة عما يلي، ففي فئة البنات (6-14 سنة) فازت جود شرف بالمركز الأول، يليها مريم حسام وسحر حداد، وفي فئة البنين (أقل من 14 سنة) فاز بالمركز الأول بدر الغامدي، وجاء في المركز الثاني قصي حجازي، وحل في المركز الثالث حمزه عصام.وفي منافسات البنات (15-23 سنة) فازت اللاعبة أبرار العولقي بالمركز الأول، وجاءت شوق البريكي في المركز الثاني، وحلت اللاعبة العنود الصالح في المركز الثالث.أما فئة البنات (24 سنة وما فوق) فازت اللاعبة سماهر المالكي بالمركز الأول، وجاءت ريف الزهراني في المركز الثاني، ثم مارجريتا بانتزالي في المركز الثالث.وفي فئة الرجال (15 سنة وما فوق) استطاع اللاعب المميز حسين الحجاج الفوز بالمركز الأول، يليه سامي القرواش في المركز الثاني، وأسامة القريشي في المركز الثالث.وتعليقا على مستوى البطولة أكدت رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف بنت محمد المروعي أن المستوى الفني للاعبين واللاعبات جاء مبشرا، وشهد ارتفاعا ويبشر بتحقيق المزيد من النتائج الطيبة وتقديم أفضل العروض في الفترة القادمة.وحول البطولة قالت المروعي: «الحمد لله حققت البطولة الأولى من نوعها في السعودية والمنطقة العربية نجاحا كبيرا، ووجدت أصداء أكثر من رائعة من قبل المشاركين، كما أثنت على حكام رياضة اليوغا آسانا، والتي احتفت اللجنة بتخريجهم قبل فترة وجيزة في تحكيم البطولة وبالتنظيم المبهر كونها أول مرة تقام في السعودية، حيث استقطبت البطولة نخبة من اللاعبين واللاعبات لتكون البطولة منطلقًا لتأسيسهم وتدريبهم على هذه الرياضة حتى تؤهلهم للمشاركة بالبطولات المحلية والخارجية».ونظمت البطولة التي شهدت حضورا كبيرا من محبي رياضا اليوغا اللجنة السعودية لليوغا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة السعودية، وبحضور خبراء من الاتحاد الآسيوي لرياضة اليوغا آسانا.