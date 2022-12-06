يلتقي مساء اليوم (الثلاثاء) فريقا الهلال والنصر، في أول ديربي نسائي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، إذ تتمثل سخونة اللقاء في أجواء التشويق وسط أنصار الفريقين، حيث تسعى سيدات الهلال للاستمرار المريح في صدارة الدوري، فيما تسعى سيدات النصر لتقليص الفارق ليتمكن من اللحاق بالهلال والتفوق عليه.على الصعيد نفسه، هناك منافسة أخرى داخل الاستاد تترقبها الأعين بين هدافة الدوري لاعبة نادي الهلال شوخان صالحي؛ التي سجلت ٢٦ هدفاً، ولاعبة نادي النصر حصة العيسى التي تأتي في المركز الثاني حيث سجلت رصيداً بلغ ٨ أهداف.من جهة أخرى تقام اليوم ثلاث مباريات أخرى ستجمع الشباب مع شعلة الشرقية، واليمامة مع الأهلي، والاتحاد ضد سما.