أكد مهاجم نادي تولوز الفرنسي الدولي المغربي زكرياء أبوخلال أن منتخبهم له نية في تجاوز عقبة منتخب إسبانيا والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي أمس قائلاً: «نرغب في مواصلة مشوارنا بالمونديال والفوز على إسبانيا ونيل بطاقة التأهل، مبيناً أن اللاعبين لهم القدرة على القيام بذلك بفضل العزيمة والإصرار».وأكد زكرياء صاحب الهدف الثاني لـ«الأسود» في مباراة بلجيكا، أنه سعيد بالدعم الكبير من اللاعبين، حيث إن دوره كان فعالاً في المباريات السابقة.من جهته، أوضح لاعب نادي أوساسانا الإسباني المهاجم عبدالصمد الزلزولي، أن «أسود الأطلس» قادر على التأهل، ولا يخاف من أي منتخب، مؤكداً أن اللاعبين جاهزون لهذه المباراة لإسعاد الجماهير المغربية.وأضاف الزلزولي: «يمكننا التغلب على أي منتخب، في حال إن بذلنا جهداً سنهزم إسبانيا إن شاء الله».وتابع حديثه: «جاهزون لنقول كلمتنا في مباراة إسبانيا، فنحن كلاعبين في كامل الجاهزية لتقديم مباراة كبيرة لتحقيق الفوز لإسعاد جماهيرنا الوفية».