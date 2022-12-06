يتطلع «أسود الأطلس» نجوم المنتخب المغربي إلى كسر قاعدة عدم الفوز على المنتخب الإسباني خلال المواجهات الثلاث الرسمية التي جمعتهما بالفوز عليهم من دور الـ16 للوصول إلى دور الـ8 من مونديال كأس العالم المقام في قطر. حيث سيلتقي المنتخبان اليوم (الثلاثاء) عند الساعة 6.00 مساء على استاد المدينة التعليمية الذي يقع في مدينة الريان القطرية ويتسع لـ45.350 مشجعا.تاريخياً وتحديداً عام 1961 ضمن الملحق النهائي المؤهل لمونديال كأس العالم التقت المغرب وإسبانيا خلال مباراتي الذهاب والإياب انتهت لمصلحة الثيران بمجموع «4-2»، حينها فقدت المغرب فرصة التأهل للمونديال.المواجهة الثالثة بينهما كانت ضمن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وتحديداً ضمن ختام مباريات المجموعة الثانية «B» انتهت حينها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما سجل للمغرب «خالد بوطيب، ويوسف النصيري»، فيما احرز أهداف الثيران «إيسكو، واسباس».اليوم المواجهة الرابعة بينهما ضمن دور الـ16 فهل ستكون كلمة لأسود الأطلس بتحقيق الفوز والصعود لدور الثمانية أم الثيران تقول كلمتها وتحقق الفوز الثالث على المغرب.