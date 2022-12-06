سيفتقد الهلال خدمات 6 لاعبين خلال الفترة القادمة (ما يقارب الشهرين)، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة أثناء المشاركة مع المنتخب السعودي في مونديال قطر، وهم؛ سالم الدوسري، محمد البريك، سلمان الفرج، علي البليهي، محمد العويس، ياسر الشهراني، وفق البيان الرسمي الذي أعلنه نادي الهلال عبر «تويتر»، وأوضح فيه أن الثنائي سالم الدوسري، ومحمد البريك، يحتاجان من أسبوعين إلى 3 أسابيع للعودة للتدريبات الجماعية، بعد تعرض الأول لإصابة في أربطة المفصل، وإصابة الثاني في عضلة الساق الخلفية، فيما سيغيب قائد الفريق سلمان الفرج لمدة 6 أسابيع لإصابته في عظم الساق، بينما يحتاج علي البليهي لفترة تراوح ما بين 4 و5 أسابيع لعودته، فيما يغيب الحارس محمد العويس لمدة أسبوعين لمعاناته من إصابة في عضلة الكتف، وسيخضع ياسر الشهراني لمتابعة طبية لسير برنامجه بعد العملية الجراحية التي أجراها إثر إصابته مع المنتخب.