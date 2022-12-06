احتاج لاعب منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا 13 دقيقة ليسجل هدفاً من نقطة الجزاء، بعد عودته من الإصابة التي حرمته من المشاركة في دور المجموعات في الجولتين الثانية والثالثة، ليواصل تسجيل الأهداف ضد الخصوم. وبعد هذا الهدف أصبح نيمار ثالث لاعب برازيلي يسجل في 3 كؤوس عالم مختلفة ليتساوى تاريخياً مع مواطنَيه بيليه ورونالدو، إذ سجل كل واحد منهم 3 أهداف في 3 نسخ مختلفة. وكان نيمار قد سجّل في نسخة البرازيل 2014، ونسخة روسيا 2018.وبعد هذا الهدف، اقترب من أن يكون الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل مناصفة مع اللاعب السابق بيليه، إذ يملك نيمار 76 هدفاً دولياً، بفارق هدف واحد عن رقم الأسطورة البرازيلي الذي يملك 77 هدفاً.