سحق منتخب البرازيل نظيره منتخب كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد 974 ضمن لقاءات دور الـ16 لمونديال قطر 2022، ليتأهل «السليساو» لدور الـ8 ويغادر «الشمشون الكوري» منافسات المونديال.

شهد اللقاء بداية قوية لمنتخب البرازيل، توجها برباعية في الشوط الأول عن طريق فينيسيوس جونيور (د:7)، نيمار (من ركلة جزاء:13)، ريتشارليسون (د:29)، لوكاس باكيتا (د:36). وفي الشوط الثاني، عمد «السامبا» لتهدئة اللعب، ومع ذلك كاد يضاعف النتيجة لولا تألق الحارس كيم سيونج المحترف في صفوف فريق الشباب. وقبل نهاية اللقاء بربع ساعة، تمكن لاعب كوريا الجنوبية سيونغ هو بايك من إحراز الهدف الوحيد لمنتخب بلاده (د:76)، لينتهي اللقاء بفوز البرازيل بأربعة أهداف لهدف.

وبهذه النتيجة يتأهل «السليساو» لدور الـ8، ويضرب موعداً مع منتخب كرواتيا وصيف البطل في النسخة السابقة، فيما غادرت كوريا الجنوبية منافسات المونديال.