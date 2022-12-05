يبدو أن الأشواط الإضافية أصبحت على علاقة وطيدة مع المنتخب الكرواتي وعادة خاصة لهم خلال مونديال كأس العالم، فبعد أن وصلت مواجهة كرواتيا واليابان ضمن دور الـ16 بمونديال قطر 2022 إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، يكون المنتخب الكرواتي في آخر 8 مباريات لعبها ضمن الأدوار الاقصائية في جميع المسابقات قد وصل إلى المباراة السابعة التي يلعب فيها الأشواط الإضافية.ففي بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018 لعب المنتخب الكرواتي جميع مبارياته في الأدوار الإقصائية أشواطاً إضافية حيث فازت بركلات الترجيح ضد الدنمارك في دور الـ16، وامتدت مباراة المنتخب الكرواتي أمام روسيا ضمن دور الـ8 وفازت كرواتيا بركلات الترجيح، وفي دور الـ4 لعب المنتخب الكرواتي أمام انجلترا أشواطاً إضافية، وأخيراً أمام «الكومبيوتر الياباني» بمونديال قطر 2022 لعبوا أشواطاً إضافية وركلات ترجيح، ما أصبح عادة كرواتية مرتبطة بالأشواط الإضافية.