قاد الدولي الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش (27 عاماً) حارس نادي دينامو زغرب الكرواتي، منتخب بلاده إلى دورالـ8، بعد أن نجح في التصدي لـ3 ركلات للاعبي منتخب اليابان، بعد أن وصلت المباراة الى ركلات الترجيح. وقالت صحيفة dubrovacki الكرواتية «دومينيك قادنا إلى ربع النهائي بالدهاء والحنكة عقب تصديه لثلاث ركلات، نجح في الوقوف أمام أقدام «الكومبيوتر الياباني»، ونجح في تهكيرهم بتصديه للركلات».وأضافت الصحيفة «نقول لمنتخب اليابان شكراً لكم، قدمتم مستوى جيداً جداً، لكن الخبرة حسمت النتيجة لمصلحتنا، ونراكم في مونديال 2026 بالمكسيك إنْ تواجدنا معاً».وسبق أن قاد 3 حراس منتخبات بلادهم، خلال الركلات الترجيحية في تاريخ كأس العالم، وهم: ريكاردو حارس البرتغال أمام إنجلترا 2006، ودانييل سوباسيتش حارس كرواتيا أمام الدنمارك 2018، ودومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا أمام اليابان 2022.