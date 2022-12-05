يجري نادي النصر السعودي اتصالات بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انفصل أخيراً عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضمه إلى صفوفه، لكن لم يتم التوقيع على شيء حتى الاثنين، بحسب وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر داخل النادي العاصمي.وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية الاثنين إن رونالدو سيلعب مع النصر اعتباراً من يناير بعدما بات من دون فريق عقب انفصاله عن مانشستر يونايتد، بسبب انتقاده العلني للنادي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ.وكشف مسؤول في نادي النصر لوكالة فرانس برس، شرط عدم الإفصاح عن اسمه، أن ابن الـ37 عاماً «لم يوقع».وفي منتصف الأسبوع الماضي، أكد مصدر آخر داخل النادي السعودي حقيقة وجود «مفاوضات جادة»، حتى أنه أشار إلى إمكانية حصول التوقيع في الدوحة، حيث تقام نهائيات كأس العالم التي يشارك فيها «CR7» مع منتخب بلاده. لكن المصدر أضاف أنه لا تزال هناك نقاط يتعين تسويتها «حول مسألة حقوق الصورة».وفي 23 نوفمبر وفي خضم نهائيات المونديال الجاري، اتُخذ القرار بالانفصال بين رونالدو ويونايتد «باتفاق متبادل».وعاد النجم البرتغالي إلى «الشياطين الحمر» في 2021 ليخوض تجربته الثانية معه، بعد أولى امتدت من 2003 إلى 2009، قبل أن يتركه للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني حيث توج بجميع الألقاب الممكنة، بينها أربعة في دوري أبطال أوروبا.ويخوض اللاعب الوحيد الذي سجل في خمس نسخ متتالية من كأس العالم غدا (الثلاثاء) مباراة الدور ثمن النهائي لمونديال 2022 بمواجهة سويسرا.