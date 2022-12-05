تأهل منتخب إنجلترا لدور الـ16 لمونديال قطر 2022، بعد فوزه القوي والمستحق على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد البيت، ليتأهل منتخب الأسود الثلاثة لدور الـ8.شهد اللقاء بداية قوية من المنتخبين وكاد السنغال يضع بصمته التهديفية عبر مهاجمه بولاي ديا، ولكن الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد تصدى لها بصعوبة، وفي الأوقات الأخيرة من الشوط الأول تمكن الإنجليز من إحراز هدفين عن طريق جوردان هندرسون (د:39)، وهاري كين (د:45+3)، وفي الشوط الثاني فرض الأسود الثلاثة سيطرتهم على مجريات اللقاء، وسط محاولات خجولة من «أسود التيرانجا»، وسرعان ما أطلق بوكايو ساكا رصاصة الرحمة وأحرز الهدف الثالث لمنتخب بلاده (د:58)، وبهذه النتيجة يتأهل منتخب إنجلترا لدور الـ8، ويضرب موعداً مع حامل اللقب (فرنسا).