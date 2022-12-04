وصلت اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى الرياض، لخوض المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي، المقرر لها الخميس المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز بمدينة الرياض، في بطولة «كأس موسم الدرعية» ضمن فعاليات النسخة الثانية من موسم الدرعية.وتتضمن زيارة نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 10 الجاري، بالتزامن مع توقف الدوري الإنجليزي، في ظل إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022.ويواجه الهلال حامل لقب الدوري السعودي، نيوكاسل الذي يحقق مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويحتل المركز الثالث، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي في البلدين، بعد عودة اللاعبين الدوليين من تمثيل منتخباتهم في كأس العالم، إذ يستعد الهلال لمواصلة مشواره في الدوري، وكذلك نيوكاسل الذي سيستأنف صراعه على صدارة البريميرليغ، إضافة إلى مواجهة فريق بورتموث في ثمن نهائي كأس الرابطة.وتعد زيارة نيوكاسل يونايتد إلى المملكة الزيارة الثانية، حيث أقام الفريق معسكراً لمدة أسبوع بمدينة جدة في يناير الماضي، واجه خلاله فريق الاتحاد ودياً، وفاز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.