أدهش النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي جميع عشاق كرة القدم بالمستويات الفنية العالية والأهداف المميزة خلال مونديال كأس العالم بقطر 2022، إذ شهدت المباراة التي أقيمت اليوم (الأحد) بين فرنسا وبولندا، تألق مبابي بعد أن سجل ثنائية نجح من خلالها بتأهل منتخب بلاده إلى دور ربع النهائي.وبذلك يصبح «الأسمر» مبابي أول لاعب في التاريخ يسجل 8 أهداف بكأس العالم قبل أن يبلغ من العمر 24 عاماً، كما يعد مبابي هداف بطولة كأس العالم هذا الموسم برصيد 5 أهداف.كما خاض النجم الكبير الفرنسي 11 مباراة حتى الآن مع منتخب بلاده، ونجح في تسجيل 9 أهداف، ليزين تاريخه بأرقام جديدة أمام بولندا.ونجح جيرو لاعب المنتخب الفرنسي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 44، ليخطف التقدم لصالح منتخب بلاده أمام بولندا.وتمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في شباك بولندا بالدقيقة 75.وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عزز مبابي نتيجة المباراة وأضاف الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له، وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الفرنسي إلى دور ربع النهائي من كأس العالم 2022.وتغزلت الصحف العالمية بالمستويات الفنية والأهداف المبهرة التي احرزها الأسمر الفرنسي مبابي في شباك الخصوم، إذ ذكرت أنه نجم خارق وقد يحقق اللقب مع منتخب الديوك ويساهم بشكل كبير في ذلك، إضافة لإمكانية تحقيقه لقب هداف المونديال.