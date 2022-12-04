تُوّج البطل السعودي حامل لقب كأس العالم السائق السعودي يزيد الراجحي بلقب كأس العالم للمرة الثانية توالياً في باها دبي الصحراوي الذي شكل الجولة الختامية من كأس الاتحاد الدولي للسيارات الـ«FiA» للراليات الصحراوية القصيرة (كروس كانتري باها)؛ ليصبح «الراجحي» أول سعودي يحقق اللقب العالمي للمرة الثانية توالياً، بعد تغلبه على نظيره التشيكي ميروسلاف زابيلتال الذي كان أقرب ملاحقيه خلال هذا الموسم في كأس العالم لراليات الباها، حيث كان الفارق بينهما 10 نقاط فقط قبيل انطلاق باها دبي.وقدّم بطل الراليات السعودي موسماً قوياً حافلاً بالإنجازات التاريخية في المحافل الدولية والإقليمية والمحلية التي شارك فيها بمختلف تضاريسها، أولها إحرازه منصة عالمية في رالي داكار السعودية ضمن بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة رفقة ملاحه الإيرلندي مايكل اور على متن التويوتا هايلوكس قبل أن يتوجها الى رحلة الدفاع عن اللقب العالمي في كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للسيارات الـ«FIA».وكان قد ضمِن الراجحي لقبه العالمي قبل شهور قبل الوصول الى دبي، ولكن شاءت الأقدار أن تُغير مسار الرحلة الى مسار آخر خلال الموسم ليواجه الراجحي عثرات تغلب عليها مع الإصرار.وانطلقت رحلة الشاب السعودي الطموح، ابن محمد الراجحي، الذي حمل على عاتقه نجاح حملة الدفاع عن لقبه العالمي والاحتفاظ به من جولة روسيا هذا العام لخوض أولى جولات كأس العالم على الثلوج والطقس القارس.لم تكن روسيا جديدة عليه وفاز بلقبه سابقاً في عام 2014 ولكن هذا العام لم تكن بالجولة الموفقة لينسحب من المرحلة الأولى بعد أن اصطدمت سيارته بصخرة مختبئة تحت الثلوج ما أدى لكسرٍ في نظام التعليق في أول خمسة كيلومترات من المرحلة.ولم تكن جولة الأردن التي تلت روسيا بالجولة التي توقعها يزيد برفقة ملاحه الإيرلندي مايكل اور فقد تعرضا لمشكلة ميكانيكية أدت الى تأخرهم ساعتين ولكن نجحا في حصد 10 نقاط مهمة للكأس.ومع انطلاق الجولات الأوروبية لكأس العالم، كانت إيطاليا أولى جولاتها الافتتاحية ليفتتح يزيد بفوز ساحق للمرة الثالثة في مسيرته. بعدها، حلّ العالمي يزيد الراجحي وصيفاً في باها آراغون الإسباني برفقة ملاحه أور وبذلك تصدرا الترتيب العام لكأس العالم.كان يزيد متعطشاً للمزيد من المنصات كي يضمن حسم لقبه العالمي الثاني مبكراً قبل أن يتوجه للجولات العربية الختامية ولكن تغيّر مسار الرحلة فجأة من باها بولندا عندما احترقت سيارته بالكامل بشكل مفاجئ خلال مجريات المرحلة الأولى، وبفضل العناية الإلهية نجى يزيد من هذه الحادثة المرعبة فيما تعرض ملاحه مايكل اور لكسرين في ساقه الأيمن بعد قفزه من السيارة وهي في حركة هرباً من ألسنة اللهب التي كادت أن تحرقه ولم يتمكن من المشاركة بجانب يزيد في الجولات المتبقية وذلك لإكمال تعافيه.وفي جولة البرتغال، آخر الجولات الأوروبية، استعان يزيد الراجحي بخدمات صديقه ومساعده الألماني ديرك فون تسيتسيفيتس، ليهيمن الراجحي على مجريات المرحلة الأولى وفاز بمرحلتها الأولى، ولكن بعد اجتيازه الكيلومترات الأولى للمرحلة الثانية انقطع سير محرك السيارة ما جعلهما يخسران الكثير من الوقت، إذ تعين عليهما إصلاح السيارة حتى يتمكنوا من حصد بعض النقاط الثمينة لكأس العالم وبالفعل تمكنا من ذلك.وفي الجولة التالية، توجّهت البطولة العالمية الى شبه الجزيرة العربية، وبالتحديد الى المملكة العربية السعودية، وسارع السائق السعودي يزيد الراجحي إلى بسط سيطرته على جولة باها حائل ليفوز بلقبها للمرة السادسة في مسيرته لينتزع النقاط الكاملة لكأس العالم.كانت المنافسة منتظرة على اللقب في الجولة الختامية في دبي، وبالفعل، كان يزيد على موعد مهم مع لقبه العالمي في الجولة الختامية من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها، باها دبي. وبالفعل حققها وبكل جدارة واستحقاق للمرة الثانية توالياً على أرض الإمارات العربية المتحدة التي شهدت ختام البطولة.وعلى رغم الظروف التي عاشها بطلنا السعودي يزيد الراجحي خلال هذا الموسم، الاستسلام لم يكن ضمن قاموسه. ذاق يزيد حلاوة المنصات ومرارة الإخفاق، فعالم رياضة المحركات لا يخلو من هذه اللحظات.وبهذه المناسبة هنأ بطلنا العالمي السعودي يزيد الراجحي القيادة والشعب السعودي قائلاً: «أهدي فوزي بلقبي العالمي الثاني إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حفظهما الله، كما أشكر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي الأمير خالد بن سلطان الفيصل على دعمهما المستمر، وأشكر فريقي وشريكي الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات، والشعب السعودي العظيم خاصة جماهيري الذين يشجعونني من جميع أنحاء العالم. وأنا فخورٌ جداً بأن أكون السعودي الأول الذي يحقق هذا اللقب العالمي مرتين متتاليتين في تاريخ كأس العالم للراليات الكروس كانتري الباها». ووجه الراجحي شكره لمساعده ديرك فون تسيتيفيتس الذي قام بعمل رائع منذ حلوله بديلاً لمايكل أور منذ منتصف الموسم ليس فقط في كأس العالم بل في البطولات الأخرى التي يشارك فيها يزيد، كما شكر الشريك الرسمي والموزع المعتمد لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية عبد اللطيف جميل للسيارات على مواصلة دعمهم اللامحدود ورعايتهم له في جميع مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.