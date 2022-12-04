وقع اللاعب السعودي الشاب مصعب وصفي عقدا احترافيا مع نادي ديبورتيفو لوسيتينسي الإسباني حتى نهاية الموسم قادماً من نادي أونيون فييرا الإسباني.وقام بتوقيع العقد مع اللاعب رئيس النادي بيدرو لجينس، بمقر نادي ديبورتيفو لوسيتنسي في جزيرة مايوركا الإسبانية الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، بحضور وكيل الأعمال الإسباني لوريك.وكان صانع اللعب السعودي مُصعب وصفي قد تألق مع ناديه السابق أونيون فييرا الإسباني، وساهم بشكل كبير ومؤثر في تحقيقه لقب دوري بريميرا أورجينال الإسباني للدرجة الثالثة لكرة القدم خلال الموسم الماضي، وتسجيل اسمه كأول لاعب سعودي محترف خارج الأراضي السعودي يحقق لقبا في القارة الأوروبية.ومن المتوقع أن يقوم مدرب الفريق السيد جي بي بإشراك النجم مصعب وصفي مع الفريق في مباراته القادمة يوم السبت القادم ضمن دوري تريسيرا الإسباني لكرة القدم، بعد أن شارك في التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراة ودية أمام نادي توجا الإسباني وقدم مستوى جيدا وانتهت بفوز الأخير (2/1).ويمتاز اللاعب مصعب وصفي بطول القامة وصناعته للعب بالقدمين والمهارات الفردية والسرعة العالية والقوة البدنية والدقة في التسديد والتمرير واللعب الجماعي مع الفريق، والفكر الاحترافي والنضج الكروي والبُنية الجسمانية الجيدة وتنفيذ الركلات الثابتة والقدرة على التسديد من مسافات بعيدة.من جهته، أبدى اللاعب مصعب وصفي سعادته بتوقيعه مع نادي ديبورتيفو لوسيتينسي الإسباني، وقال: «أشكر القائمين على نادي أونيون فييرا وجميع العاملين فيه، وكانت تجربة جميلة وناجحة، والآن أنا جاهز لخوض مرحلة جديدة مع نادي ديبورتيفو لوسيتينسي، وأسعى لإثبات قدراتي وجدارتي بالدفاع عن ألوان الفريق وإبراز موهبتي من خلال الحرص على تقديم المستويات الجيدة والنتائج التي تُرضي طموحات محبي النادي، وأحب أن أشكر رئيس النادي وجميع منسوبي النادي ووكيل الأعمال الإسباني لوريك».يُذكر أن نادي ديبورتيفو لوسيتينسي الإسباني تأسس في عام 1944م في جزيرة مايوركا الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، ويرأس مجلس إدارة النادي بيدرو لجينس.