يخشى الشارع الرياضي الكوري الجنوبي من هزيمة كبيرة أمام المنتخب البرازيلي ضمن دور الـ16 من منافسات مونديال كأس العالم المقامة في قطر، حيث سيقام اللقاء مساء اليوم (الإثنين) على استاد 974 الذي يحتضن «40 ألف مشجع».وسبق أن التقى منتخبا «السامبا، والشمشون» في 5 مواجهات جميعها انتهت لمصلحة البرازيل التي نجحت في تسجيل 17 هدفاً، مقابل 3 أهداف كورية.وتأتي أول مواجهة جمعتهما ضمن نهائيات كرة القدم الأولمبية في العاصمة اليابانية «طوكيو» عام 1964 وكانت النتيجة 4-0 للبرازيل.عام 2002 التقى المنتخبان ودياً وانتهى اللقاء بفوز السامبا 3-2، وفي عام 2013 التقيا ودياً وكسبت كالعادة ملوك العالم بكرة القدم بهدفين دون مقابل، وعام 2019 تواجها ودياً وانتهت لمصلحة البرازيل 3-0، وقبل خمسة أشهر من الآن تواجها ودياً وتحديدا يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022 انتهت بفوز البرازيل بخماسية مقابل هدف أقيمت على استاد سيؤول كأس العالم.وعلى الصعيد ذاته، طالبت الصحف الكورية الجنوبية من المدير الفني البرتغالي باولو بينتو والنجم الكبير قائد «الشمشون» لاعب فريق توتنهام الإنجليزي هيونغ سون اللعب بحذر وعدم الاندفاع إلى الأمام لأجل عدم الخروج بنتيجة كبيرة وثقيلة مثلما حدث في الودية الأخيرة.وتابعت صحف كل من «wiki - m.yna - hankyung» حديثها قائلة: «نريد الخروج بأقل الأضرار كون المباراة على الورق محسومة لمصلحة البرازيل لكن في عالم «الساحرة المستديرة» لا يوجد مستحيل، لكننا في حال خسرنا لا نريد نتيجة تاريخية».