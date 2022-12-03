قاد مهاجم نادي النصر فينسنت أبو بكر منتخب بلاده الكاميرون لمفاجأة مدوية بالفوز على البرازيل بهدف حمل توقيعه دون مقابل، فيما انتصر منتخب سويسرا على صربيا بثلاثة أهداف لهدفين، ليتأهل البرازيل وسويسرا لدور الستة عشر لمونديال قطر 2022م.على استاد لوسيل، وفي أكبر مفاجآت مونديال قطر 2022م تغلب منتخب الكاميرون على البرازيل بهدف دون مقابل جاء عن طريق المهاجم فينسنت أبو بكر (د: 90+2) بضربة رأسية ولا أروع على يسار الحارس إيديرسون ومن فرحة أبو بكر التي لا توصف قام بخلع قميصه لينال البطاقة الصفراء الثانية ويغادر الملعب بالبطاقة الحمراء، ورغم فوز منتخب الكاميرون إلا أنه غادر المونديال بعد أن احتل المركز الثالث بأربع نقاط وخلف منتخب سويسرا بفارق الأهداف، فيما تصدر البرازيل منتخبات المجموعة الثامنة ليضرب موعداً مع كوريا الجنوبية ثاني المجموعة السابعة في دور الستة عشر.وعلى استاد 974، وفي واحدة من أمتع لقاءات المونديال تغلب منتخب سويسرا على نظيره منتخب صربيا بثلاثة أهداف لهدفين، وجاءت أهداف سويسرا الثلاثة عن طريق كل من: جيردان شاكيري (د: 20)، بريل إيمبولو (د: 44)، ريمو فريلير (د: 48)، فيما أحرز هدفي صربيا كل من: ميتروفيتش (د: 26)، فلاهوفيتش (د: 35)، وبهذه النتيجة يصل سويسرا للنقطة الرابعة وفي المركز الثاني متفوقاً على الكاميرون بفارق الأهداف ليتأهل لدور الستة عشر لملاقاة البرتغال، فيما احتل صربيا المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة ويغادر المونديال.