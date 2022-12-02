تأهل منتخب كوريا الجنوبية لدور الستة عشر لمونديال قطر 2022 من الطريق الصعب بعد أن قلب تأخره أمام المتصدر البرتغال لفوز قاتل وثمين بهدفين لهدف، فيما تغلب منتخب الأوروغواي على غانا بهدفين دون مقابل وذلك في الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة، ليتصدر البرتغال منتخبات المجموعة، ويحل منتخب كوريا الجنوبية ثانياً؛ ليتأهلا لدور الستة عشر، فيما غادر الأوروغواي وغانا.على استاد المدينة التعليمية، فجر منتخب كوريا الجنوبية مفاجأة قوية بعد أن انتصر على منتخب البرتغال بهدفين لهدف. وشهد اللقاء تقدم البرتغال أولاً عن طريق ريكاردو هورتا (د: 5)، ورغم الهدف المبكر إلا أنه لم يُحبط معنويات الكوريين الذين عادوا بهدف التعادل عن طريق كيم يونغ جوون (د: 27)، وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء أحرز هوانغ هي تشان الهدف الثاني لكوريا الجنوبية التي عبرت من خلاله لدور الستة عشر (د: 90+1)، لينتهي اللقاء بفوز كوريا الجنوبية بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الكوريون انتصارهم الأول في المونديال الحالي ويصلون للنقطة الرابعة محتلين المركز الثاني بعد البرتغال ومتفوقين على الأوروغواي بفارق الأهداف.وعلى استاد الجنوب، تغلب الأوروغواي على غانا بهدفين دون مقابل، وكاد منتخب غانا أن يتقدم بالنتيجة لولا أن أضاع لاعبه اندريه ايو ركلة جزاء (د: 20)، ليحرز الأوروغواي هدفين متتاليين عن طريق لاعبه اراسكايتا (د: 26، 32)، وبهذا الفوز وصل منتخب الأوروغواي للنقطة الرابعة ولكنه غادر المونديال بعد أن حل ثالثاً خلف كوريا الجنوبية بفارق الأهداف، فيما تلقى منتخب غانا الخسارة الثانية وتجمد رصيده عند 3 نقاط وفي المركز الرابع والأخير.وبختام لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة سيلتقي متصدر المجموعة منتخب البرتغال مع وصيف المجموعة الثامنة، فيما يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع متصدر المجموعة الثامنة في دور الستة عشر.