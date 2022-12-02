قال النجم هتان باهبري عقب عودة بعثة المنتخب السعودي إلى الرياض قادمة من الدوحة أمس بعد الخروج من كأس العالم قطر 2022: «الحمد لله على كل حال، جمهورنا الغالي كان بودنا إسعادكم بالتأهل إلى دور الـ ١٦، ولكن هذا هو حال كرة القدم، أرفع الشكر لمقام قيادتنا الرشيدة على الدعم السخي وتهيئة وتوفير أعلى الإمكانيات لقطاع الرياضة والرياضين، كما أشكر سمو وزير الرياضة ورئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم على حرصهما ‏ومتابعتهما وتوجيهاتهما لنا، ونسأل الله الأفضل في قادم الأيام».وكان باهبري شارك مع الأخضر في مباراتي بولندا والمكسيك في مونديال 2022، وساهم من خلال لقاء المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي في صناعة الهدف لقائد الصقور الخضر سالم الدوسري الذي قلص نتيجة اللقاء لتنتهي بهدفين مقابل هدف للمكسيك في ختام مباريات المجموعة الثالثة في المونديال الحالي، وبمشاركة باهبري رفع رصيده في المباريات التي شارك فيها بكأس العالم لخمس مباريات منها ثلاث مباريات في روسيا 2018، ومباراتان في قطر 2022.