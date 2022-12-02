نجح المنتخب المغربي، مساء (الخميس)، في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، عقب فوزه بهدفين مقابل واحد على نظيره الكندي في استاد الثمامة بالدوحة، ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا.وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية. ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل، مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا دون أهداف.وغادرت بلجيكا، المصنفة الثانية عالمياً وصاحبة المركز الثالث في نسخة 2018، المسابقة مبكراً بأربع نقاط، فيما تعرضت كندا متذيلة الترتيب لثلاث هزائم.وكان التعادل يكفي أبناء المدرب وليد الركراكي للتأهل، وحسموا المهمة سريعاً بتسجيل هدفين في أول 23 دقيقة عبر حكيم زياش ويوسف النصيري. واستقبل المغرب هدفاً بالخطأ أحرزه المدافع نايف أكرد في شباك الحارس ياسين بونو قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.