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عبدالرحمن الحجاب (الرياض) alhigab502
لحق قائد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم النجم الدولي سالم الدوسري بنجمي المنتخبين السعودي سامي الجابر، والتونسي وهبي الخزري بأهدافهما «المونديالية» وتساوى معهما برصيد 3 أهداف لكل منهم، وبذلك يتربع «التورنيدو» على عرش هدافي العرب ضمن كأس العالم.

أهداف «التورنيدو»


- هدف أمام مصر مونديال 2018

- هدف أمام الأرجنتين مونديال 2022

- هدف أمام المكسيك مونديال 2018

أهداف «الذئب»

- هدف أمام المغرب مونديال 1994

- هدف أمام جنوب أفريقيا مونديال 1998

- هدف أمام تونس مونديال 2006

أهداف التونسي «الخزري»

- هدف أمام بلجيكا مونديال 2018

- هدف أمام بنما مونديال 2018

- هدف أمام فرنسا مونديال 2022