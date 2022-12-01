لحق قائد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم النجم الدولي سالم الدوسري بنجمي المنتخبين السعودي سامي الجابر، والتونسي وهبي الخزري بأهدافهما «المونديالية» وتساوى معهما برصيد 3 أهداف لكل منهم، وبذلك يتربع «التورنيدو» على عرش هدافي العرب ضمن كأس العالم.أهداف «التورنيدو»- هدف أمام مصر مونديال 2018- هدف أمام الأرجنتين مونديال 2022- هدف أمام المكسيك مونديال 2018أهداف «الذئب»- هدف أمام المغرب مونديال 1994- هدف أمام جنوب أفريقيا مونديال 1998- هدف أمام تونس مونديال 2006أهداف التونسي «الخزري»- هدف أمام بلجيكا مونديال 2018- هدف أمام بنما مونديال 2018- هدف أمام فرنسا مونديال 2022