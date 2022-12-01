أكد الطبيب والفنان هيثم محمود شاولي، أن المنتخب السعودي استطاع أن يرسم صورة مشرقة ومشرفة في بطولة كأس العالم 2022، رغم خروجه وهزيمته، أمس، أمام المكسيك بهدفين لهدف رغم كل الجهود التي بذلت من قبل اللاعبين والمدرب، إلا أن نقص اللاعبين الآخرين نتيجة الإصابات كان له تأثير واضح وملموس، ورغم كل ذلك استطعنا في هذه البطولة أن نشاهد منتخبنا السعودي بعطاء مختلف وروح قتالية وعزيمة على الفوز وبلوغ التأهل.وقال لـ«عكاظ»: يكفينا فخراً واعتزازاً أن منتخبنا الوطني حقق انتصاراً على المنتخب الأرجنتيني في أولى مبارياته والذي يعد أحد أبرز وأقوى المرشحين للبطولة، وهذا الفوز التاريخي سجل إعجاب العالم والوطن العربي وعكس ما تتمتع به الكرة السعودية من مكانة مرموقة وعالية على المستوى العالمي.وتابع: «إن لاعبي المنتخب دخلوا هذه المباراة بروح عالية وثقة كبيرة وتعاملوا مع المباراة دون النظر إلى سابقة النتائج، وتجنبوا الثقة الزائدة، وحرصوا على اللعب بروح الفريق الواحد، واضعين في الاعتبار أن المكسيك فريق لا يستهان به، فهو الآخر كان منافساً قوياً وسعى إلى اثبات تواجده في كأس العالم، إلا أن الفرص التي أتيحت للمكسيك ساعدتهم في تسجيل الأهداف». مؤكدا أن المباراة كانت قوية بكل المقاييس، وشهدت روحاً قتالية وقوة وهما انعكاسات نفسية ورد فعل طبيعي فرضتها ظروف المباراة، فمباريات كأس العالم تتميز عادة بالتوتر والترقب، ولله الحمد كان أداء منتخبنا جيداً.وخلص الدكتور شاولي إلى القول: «إن على لاعبي المنتخب المحافظة على هذه العزيمة والروح القتالية والسعي بكل إصرار إلى تحقيق الإنجازات في البطولات القادمة، فالطموح كبير في مواصلة الإنجازات الكروية».