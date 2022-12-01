توقف قطار منتخبنا الوطني، أمس الأول، خلال مشاركته في كأس العالم 2022، وغادر مرحلة المجموعات، وخسر المنتخب 1ـ2 من نظيره المكسيكي، على ملعب «لوسيل»وأحرز هنري مارتن رأس الحربة، ولويس شافيز لاعب الوسط هدفي ممثل «الكونكاكاف»، في الدقيقتين 47 و52، وقلّص الجناح سالم الدوسري الفارق بهدف في الدقيقة 95.يذكر أن الأخضر ودّع النسخ الخمس التي تأهل إليها من مرحلة المجموعات، عدا مونديال 94 الذي وصل إلى دور 16 وخرج من أمام المنتخب السويدي.وأشرك رينارد 23 لاعباً، من أصل 26 استدعاهم، في المباريات الثلاث بعدما أضاف رياض شراحيلي لاعب الوسط، وعبد الله مادو قلب الدفاع إلى قائمة المشاركين.ولم يشارك كل من الحارسين نواف العقيدي ومحمد الربيعي، ولاعب الوسط عبدالله عطيف.