يشارك البطل السعودي محمد بن رشيد العتيبي في بطولتين: مستر أولمبيا (Mr. Olympia) التي ستقام بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2022، و( NPC National Championships ) التي ستقام في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا خلال فترة 3-4 ديسمبر، إذ يمثل اللاعب الاتحاد السعودي لكمال الأجسام في هذه البطولات العالمية التي تضم أبطالاً عدة من مختلف أنحاء العالم.وقد أنهى اللاعب استعداداته اللازمة للظهور بالمظهر المشرف في هاتين البطولة. مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده للمنافسة وإحراز مراكز متقدمة.