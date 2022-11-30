أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية موافقة كريستيانو رونالدو على عقد قياسي بقيمة 172.9 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 781.05 مليون ريال) مع نادي النصر السعودي.

وتم إنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر، بعد علاقة مضطربة مع رؤساء الأندية، ساءت عندما أدلى بعدد من التصريحات المثيرة للجدل في مقابلة تلفزيونية مع بيرس مورغان.

ووفقا للصحيفة، وافق رونالدو بشكل مثير على صفقة لمدة سنتين ونصف مع النصر بقيمة 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويًا، والتي ستجعله يلعب حتى سن الأربعين، وفقًا للصحيفة الإسبانية ماركا.

وقالت الصحيفة إن مصادر مقربة من نجم ريال مدريد ويوفينتوس السابق أصرت على أنه لم يتم توقيع أي صفقة وأن رونالدو لا يزال يركز على كأس العالم مع بلاده، لكن التقارير في إسبانيا اليوم تزعم أنه تم الاتفاق على «الأرقام المذهلة».

وأضافت: «رفض نجم ريال مدريد السابق الانتقال إلى السعودية الصيف الماضي، ويبدو أنه مستعد الآن للانتقال إلى الشرق الأوسط».