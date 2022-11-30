ستصبح الفرنسية «ستيفاني فرابار» أول حكمة تقود مباراة كرة قدم للرجال في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وستكون أول امرأة في تاريخ اللعبة يتم تعيينها لإدارة مباراة في المونديال، إذ ستقود «ستيفاني» مباراة ألمانيا وكوستاريكا المقررة الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة في مونديال قطر، وفق ما أعلن «الفيفا»عبر موقعه الرسمي عبر الإنترنت.وكلفت «ستيفاني»، بأن تكون الحكم الرابع في مباراة المجموعة الثالثة بين بولندا والمكسيك الأسبوع الماضي، بعد أن اختارها «الفيفا» إلى جانب الرواندية سليمة موكانسانغا، واليابانية يوشيمي ياماشيتا (حكمات ساحة)، والبرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت (حكمات مساعدات) ضمن قائمة الـ 36 حكماً لإدارة مواجهات المونديال.وكانت «ستيفاني» أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي عام 2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في «فرنسا»،كما كلفت بإدارة نهائي كأس السوبر الأوروبي في العام نفسه 2019 بين ليفربول وتشيلسي، قبل أن تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا عام 2020، ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.