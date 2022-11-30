غادر اللاعب ياسر الشهراني المستشفى بعد التأكد من استقرار حالته، وذلك بمتابعة من الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني، في حين سيخضع للمتابعة الطبية اليومية.

وكان اللاعب قد خضع ظهر الأحد الماضي للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي، وفقا للخطة الطبية المقررة، وذلك بإجراء عملية جراحية لعظام الوجه من قبل الفريق المختص بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب.

وقبل ذلك، أجريت للاعب المرحلة الأولى من التدخل الجراحي بإجراء عملية في البنكرياس يوم الأربعاء الماضي، وتكللت العمليات الجراحية للمرحلتين بالنجاح.