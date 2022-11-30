«لدي 26 محارباً يعوضون أي غياب».. بهذه العبارة بدأ مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة منتخب المكسيك في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في كأس العالم 2022. وقال: «مباراة المكسيك ستشهد غياب قائد المنتخب سلمان الفرج، وياسر الشهراني، وعبدالإله المالكي، ومحمد البريك، ولكن هناك من يعوض غيابهم داخل الملعب؛ لكتابة تاريخ جديد للرياضة السعودية يمسح الخروج المبكر من المونديالات السابقة». واستطرد: «يتعين علينا العمل للوصول لهدفنا، وبالنسبة للاعبين هذا جيل رائع، والجميع يريد أن يكتب التاريخ من جديد. يتعين علينا التركيز على المباراة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى».



وكشف رينارد تطلعهم في المنتخب لخوض مباراة حسم التأهل، واعتبرها مباراة حياة أو موت بالنسبة للمنتخبين، «وعندما تحصل على فرصة التأهل فيجب عليك أن تناضل وتلعب بجد»، كاشفاً أن مواجهة ⁧‫المكسيك⁩ هي ثالث أهم مباراة في حياته، وقال: «لا يمكن أن نخسرها وإلا سنندم عليها طوال حياتنا». وعن مفتاح الفوز على ⁧‫المكسيك⁩ ذكر أنه سيدون ذلك الليلة ليراه الناس في الملعب، مشيراً إلى أن منتخب المكسيك له الخبرة الكبيرة في المونديال، ويملك الرغبة نفسها للوصول للدور القادم، «ولكن كل ما يهمنا في المباراة الحضور بتركيز عالٍ وخطف بطاقة التأهل، خصوصاً في ظل حضور 80 ألف مشجع.. الحصول على بطاقة التأهل يعني الكثير، وعلينا أن نستعد لمواجهة المكسيك بنسبة 200%».