قال استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور محمد بكر صالح قانديه لـ«عكاظ»، إن المباراة التي تجمع منتخبنا السعودي مع نظيره المكسيكي ضمن بطولة كأس العالم ستكون مختلفة بكل المقاييس والمواصفات، كونها مصيرية لهما وبالتالي فإنها قمة كروية واستثنائية وحضور جماهيري كبير.وأضاف «قانديه» أن المنتخب السعودي ومنذ مباراة الأرجنتين أبهر العالم بالأداء المميز والذي توج بالفوز، واستكمل جهده المميز مع مباراة المنتخب البولندي ولم يحالفه الحظ في الفوز أو التعادل رغم الروح القتالية والإصرار على الفوز، وقد شهدنا جميعا ما تعرض له المنتخب في مباراة بولندا من عنف وشراسة من قبل اللاعبين مما أسفر عن تعرض لاعبينا للإصابات، ورغم كل ذلك كانت روح العزيمة سائدة عند لاعبي المنتخب إلى آخر لحظة.وأشار إلى أن هناك 5 نقاط مهمة يجب أن يحرص عليها لاعبو منتخبنا الوطني وهي:⁃ نسيان المباراة السابقة تماما والخسارة التي تعرضوا لها، والعزم على تحقيق الانتصار وتجاوز المكسيك لتحقيق التأهل والتأهب للمراحل اللاحقة.⁃ تجنب التوتر الذي بدا واضحا على بعض لاعبي المنتخب أمام بولندا، مما أدى إلى الارتباك وضياع ضربة الجزاء وارتكاب الخطأ الفردي الذي جاء بسببه الهدف البولندي الثاني.⁃ استمرار الروح القتالية والعزيمة والإصرار على تقديم أفضل مستوى، من خلال اللعب بروح الفريق الواحد وتوحيد لغة التفاهم.⁃ تنفيذ خطة المدرب كما يجب وينبغي، وتجنب ارتكاب الأخطاء التي قد تتسبب في إحراج منظومة الفريق داخل الملعب.⁃ التمتع بثقة عالية وإرادة قوية وعزيمة لا حدود لها لتجاوز المنتخب المكسيكي الذي يسعى هو الآخر لإثبات تواجده، فلا بد من استغلال الفرصة الكبيرة بشكل أفضل.واعتبر استشاري طب الأسرة والمجتمع الخسارة التي تعرض لها المنتخب في المباراة السابقة فرصة لتصحيح الأخطاء التي حدثت سواء من اللاعبين أو المدرب من الناحية الفنية، فمعالجتها جذريا ستساعد كثيرا في منع تكرارها أمام المكسيك، فالجميع شاهد خلال مباراة بولندا أن جميع الأخطاء التي حدثت من قبل اللاعبين كانت فردية، وساعدت منتخب بولندا على استغلالها وتحقيق الانتصار ونقاط المباراة، كما يجب على اللاعبين أن يدركوا أهمية استغلال الفرصة التي أتيحت لهم لتحقيق الانتصار والتأهل، خصوصا أن لاعبي المنتخب يتمتعون بخبرة كروية كبيرة ولياقة بدنية عالية.ودعا قانديه جميع لاعبي المنتخب السعودي للمحافظة على المستوى النفسي والجسدي، حتى يتمكنوا من إسعاد الوطن والجماهير الكروية وتقديم أفضل الجهد والأداء خلال المباريات القادمة، فالوطن ينتظر الكثير من لاعبي المنتخب وكلهم ثقة بأنهم قادرين على تحقيق الانتصارات والوصول إلى أفضل المستويات، موجها الجماهير السعودية والعربية والخليجية لحضور المباراة ودعم المنتخب السعودي كونه يمثل الوطن العربي بأكمله.