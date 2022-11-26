أسعدت جمعية التنمية الأهلية في مدينة بريدة بحي «خضيراء» الأهالي بعد تكفلها بوضع شاشة كبيرة لكافة الجماهير الرياضية بمختلف الجنسيات لمتابعة مباريات منتخبنا الوطني خلال مونديال كأس العالم في قطر 2022، وكذلك كافة مباريات المونديال لجميع المنتخبات،وشهدت المنطقة المخصصة للجماهير تواجد حشد كبير من الجماهير التي زحفت مبكراً لمتابعة لقاء منتخبنا أمام بولندا عصر أمس.من جانبه تحدث لـ«عكاظ» رئيس الجمعية حماد الأسود حيث قال: «حرصنا على تجهيز المكان قبل انطلاقة مباريات بطولة كأس العالم بقطر 2022، حرصاً منا على تهيئة الأجواء المناسبة لجميع الجماهير الرياضية، وشعرنا بفرحتهم الكبيرة ولمسنا منهم تفاعلاً مميزاً من جميع الجماهير والجاليات العربية وغيرهم خصوصا في المباريات التي يتواجد الأخضر طرفاً بها».