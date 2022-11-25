تنطلق غداً (السبت) منافسات الجولة الختامية والحاسمة لسلسلة كأس العالم للسيارات السياحية «دبليو تي سي آر»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وتحتضنها حلبة كورنيش جدة على مدار يومي 26 و27 نوفمبر.

ويشهد السباق منافسة قوية بين الإسباني ميكيل أزكونا سائق بي آر سي هيونداي إن سكوادرا كورس، والمتصدر برصيد 297 نقطة، مع الأرجنتيني نيستور جيرولامي سائق فريق أول إينك دوت كوم ميونخ موتورسبورت في المركز الثاني برصيد 237 نقطة، والفرنسي نثنائيل بيرثون في المركز الثالث برصيد 200 نقطة، ومع احتدام الصراع في الصدارة، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة لحسم اللقب خلال عطلة نهاية الأسبوع في جدة.

بدوره رحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بنخبة السائقين والفرق المشاركة في الجولة الختامية لسلسلة كأس العالم للسيارات السياحية، على حلبة كورنيش جدة، والتي تنطلق منافساتها غداً ولمدة يومين.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي للسائقين والفرق والذي عقد مساء اليوم في حلبة كورنيش جدة، على أن استضافة المملكة لسلسلة كأس العالم للسيارات السياحية، تشكل إضافة قوية لمحفظتها المتنامية في استضافة أكبر أحداث رياضة المحركات كالفورمولا 1، ورالي داكار والفورمولا إي وإكستريم إي، ولتقديم حدثٍ يكون حافزاً لمواصلة المسيرة المتميزة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية.