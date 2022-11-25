رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، بطولة نادي سباقات الخيل، «كأس الوفاء» على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، المصنَّف من ضمن كؤوس الفئة الثانية في الميدان السعودي المخصص لخيل الأربع سنوات إنتاج محلي مفتوح الدرجات.

ولدى وصوله ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، و رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.

وفور وصول أميرِ منطقة الرياض عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الحادي عشر على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير «كأس الوفاء» مسافة 2000 متر، وجائزته (500) ألف ريال، وتمكَّن الجواد «نجام» لإسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول.

وعقب نهاية الشوط سلَّم أمير منطقة الرياض الكأس للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.