«سعود عبدالحميد، وسلطان الغنام ومحمد البريك» هولاء من سيعوضون غياب ياسر الشهراني، بهذه العبارة رد المدير الفني «إيرڤي رينارد» على سؤال «عكاظ»، مشيرا إلى أنه سيفتقد اللاعب «ياسر» الذي تعرض لإصابة قوية في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الأرجنتيني، وأجبرته على مغادرة الملعب، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة منتخب بولندا، على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022، موضحا أن تأثير غياب قائد «الأخضر» سلمان الفرج، عن قائمة المباراة القادمة يوازي غياب نيمار عن البرازيل، وماني عن السنغال، مردفاً أن سالم الدوسري الآن القائد، وهو لاعب رائع، ونثق به كثيرًا، واصفا مواجهة السعودية وبولندا، بالمهمة الصعبة والقوية جدًا، لمايتمتع به المنتخب البولندي من أسماء مميزة وهذا لا يقلل من شأن لاعبي المنتخب السعودي، وقال: «لديّ الكثير من المهام وأدير فريقي، وتركيزي منصب على ذلك، ولا أهتم بنصح المدربين الآخرين»، مضيفاً: «هناك من يفرح بانتصار المنتخب السعودي وهناك من يعتقد أنها ضربة حظ، سنستمع لجميع التعليقات ونلتزم الصمت، فزنا في مباراة واحدة فقط وتبقى لنا مباراتان في دور المجموعات، والأمر الجيد أن ينتهي بنا الأمر في المركزين الأول أو الثاني والتأهل للمرحلة المقبلة»، كاشفاً بروح مرحة بأن زوجته سترتدي غدًا قميص السعودية، بالرغم من أنّ أهلها من بولندا.من جانبه أكد اللاعب صالح الشهري، أن مباراة الغد مهمة ومن الممكن أن يحسم المنتخب السعودي من خلالها التأهل.وأشار إلى أن الفوز على الأرجنتين منح المنتخب المزيد من الثقة.. مؤكداً: «نملك الثقة بأنفسنا، ولا نهتم بنظرة الآخرين تجاهنا... لم نفرح بالفوز على الأرجنتين إلا يوما واحدا وبعدها بدأنا الاستعداد للمباراة الثانية»، مضيفاً: «لم نحصل على سيارات فارهة، ولم ننتصر إلا مباراة واحدة، وحضرنا إلى قطر من أجل خدمة وطننا».