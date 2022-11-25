اليوم تتكرر مواجهات منتخبنا الوطني مع منتخبات القارة الأوروبية في كأس العالم، إذ يواجه اليوم منتخب «بولندا» ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات وستكون المواجهة هي الـ11 أمام منتخب أوروبي بعد أن واجه هولندا وبلجيكا والسويد في نسخة 1994 والدنمارك وفرنسا في 1998 وألمانيا وأيرلندا في 2002 وإسبانيا وأوكرانيا في 2006 وروسيا في 2018.هذا وقد واجه «الأخضر» منتخب «بولندا» في 4 مناسبات ودية ففي عام 1994 لعب منتخبنا مباراة ودية وانتهت بهدف دون رد سجله اللاعب توماش فايشيسكي.وفي السنة نفسها وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز» لعب المواجهة الثانية وخسرها الأخضر ثنائية ياتشيك دمبنسكي وتوماش لابنسكي، ولعب المواجه الثالثة على ملعب الملز بعد 3 أيام من المواجهة الثانية وانتهى اللقاء بهدفين لهدف للمنتخب البولندي سجل لبولندا هنريك بالوزنسكي زتوماش زاسا وسجل للأخضر اللاعب سامي الجابر.ولعب المواجه الرابعة ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2006 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وانتهت المواجهة بثنائية لوكاش سوسين وسجل للأخضر اللاعب رضا تكر.