يطل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مجدداً في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم (السبت) عندما يلتقي منتخب بولندا على استاد المدينة التعليمية ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لمونديال قطر 2022.يدخل منتخبنا الأخضر هذا اللقاء متصدراً منتخبات المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه التاريخي والمستحق على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف. ويبحث الصقور الخضر من خلال لقاء اليوم عن الثلاث نقاط لضمان تأهلهم للدور الثاني وتحقيق إنجاز تاريخي كأسرع تأهل لمنتخبنا الوطني لدور الستة عشر، وكذلك حصد العلامة الكاملة في أول جولتين في المونديال. وعلى رغم الغيابات التي ضربت منتخبنا الوطني في لقاء الأرجنتين بإصابة القائد سلمان الفرج والنجم ياسر الشهراني إلا أن المدرب الفرنسي ايرفي رينارد وجد البديلين المناسبين لتغطية غيابهما.أما منتخب بولندا فيدخل هذا اللقاء بعد أن خرج بنقطة وحيدة في لقائه الافتتاحي أمام المكسيك بالتعادل السلبي، ويسعى بقيادة مدربه سيسلاو ماشنيويز لتحقيق فوزه الأول في المونديال الحالي والتمسك بآماله بالتأهل للدور الثاني لاسيما وأنه يملك المهاجم البارز روبرت ليفاندوفسكي الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بإحراز أولى أهدافه في مونديال كأس العالم، ويبرز في المنتخب البولندي بالإضافة لليفاندوفسكي كل من الحارس فويتشيك تشيزني ونجم فريق الشباب كريتشوفياك الذي يعرف نجوم منتخبنا الوطني جيداً.وفي ذات المجموعة يلتقي منتخبا الأرجنتين والمكسيك عند تمام العاشرة مساءً على استاد لوسيل، ويبحث كل منهما عن تحقيق الفوز الأول له في المجموعة وتجديد آماله في التأهل للدور الثاني وإن كان منتخب المكسيك أكثر حظاً، إذ يملك نقطة وحيدة من تعادل مع بولندا، فيما لا يملك الأرجنتين أي نقطة بعد خسارته من الأخضر السعودي ولا خيار له سوى الفوز إذا ما أراد ميسي ورفاقه حفظ ماء وجه منتخب بلادهم في المنافسة على لقب المونديال.