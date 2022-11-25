تلقى منتخب قطر الخسارة الثانية على التوالي، إذ تمكن منتخب السنغال من التفوق عليه بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، فيما تمسك منتخب إيران بآماله في التأهل للدور الثاني بعد فوزه القاتل على منتخب ويلز بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لمونديال قطر 2022.على استاد الثمامة، تلقى منتخب قطر خسارة قاسية من منتخب السنغال بثلاثة أهداف لهدف وجاءت أهداف السنغال عن طريق كل من: بولاي ديا (د: 41)، فامارا دييدهيو (د: 48)، أحمدو ديينج (د: 84)، فيما جاء هدف قطر الوحيد عن طريق مهاجمه البديل محمد مونتاري (د: 84)، وبهذه النتيجة يصل منتخب السنغال للنقطة الرابعة ويقترب من التأهل للدور الثاني، إذ يحتاج للفوز على الإكوادور في لقائه القادم، أما منتخب قطر فبهذه الخسارة فقد فرص تأهله للدور الثاني وسيخوض لقاءه الأخير أمام منتخب هولندا بحثاً عن نتيجة إيجابية لتكون مسك ختام لمشاركته في المونديال.وعلى استاد أحمد بن علي المونديالي، انتظر منتخب إيران للوقت بدل الضائع من عمر اللقاء الذي جمعه مع منتخب ويلز لينال النقاط الثلاث ويجدد آماله بالتأهل للدور الثاني، إذ تمكن المنتخب الإيراني من إحراز هدفين عن طريق كل من: روزبه جشمي (د: 90+8)، رامين رضائيان (د: 90+11). وشهد اللقاء ظهور البطاقة الحمراء الأولى لمونديال قطر وكانت من نصيب لاعب ويلز وأين هينيسي (د: 86)، وبهذه النتيجة يحصد منتخب إيران أول ثلاث نقاط له في المونديال، فيما تجمد رصيد ويلز عند نقطة واحدة فقط.