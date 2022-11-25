تشير التوقعات إلى أن مدرب منتخبنا الوطني الأول هيرفي رينارد سيعتمد على الثنائي سامي النجعي وسلطان الغنام لتعويض غياب سلمان الفرج وياسر الشهراني نظير الإصابة.من جهة أخرى، اختتم المنتخب الوطني عصر الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب بولندا غدا (السبت) على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022. وأجرى لاعبو «الأخضر» حصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، إذ بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.على صعيد متصل، واصل اللاعب سلمان الفرج برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب رياض شراحيلي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.من جهة أخرى، ستغادر بعثة الأخضر مساء اليوم مقر إقامتها بـ«منتجع سيلين» متجهة إلى الدوحة، ضمن برنامجها الإعدادي لمباراة الغد.