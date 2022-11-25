أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن متصدر ووصيف كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى دور الـ16 من مواجهات مونديال «قطر 2022»، وفي حال تعادل المنتخبات في عدد النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة، وإذا استمر التعادل يُحتكم إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المعنية، ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف بينها، كما سيكون للعب النظيف دور وفي حال استمر التعادل يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء، ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي: بطاقة صفراء 1–، بطاقة حمراء غير مباشرة 3–، بطاقة حمراء مباشرة 4–، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر 5–، وفي حال استمرار التعادل تلجأ المنتخبات لقاعدة الفصل الأخيرة وهي سحب القرعة.يذكر أن هناك 32 منتخبا مشاركا في المونديال موزعة على 8 مجموعات. يخوض كل منتخب ثلاث مباريات في دور المجموعات، فيحصد الفائز 3 نقاط والمتعادل نقطة. يتأهل إلى الدور الثاني أو ثمن النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.