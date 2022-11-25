شدد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على أن الرياضة السعودية بإمكانها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مثلما تم مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وإبرام اتفاقات تعاون مع أندية عالمية لتطوير الرياضة السعودية بشكل كامل، وقال لـ«شبكة سكاي سبورتس»: «أقرأ ما تقرأونه في الصحف، واسم المملكة العربية السعودية أصبح مرتبطا باستثمارات كبرى، لكن ليس لدي أي فكرة عن خططه المستقبلية»، نافياً معرفته إن كان هناك مستثمرون مهتمون بشراء مانشستر يونايتد أو ليفربول داخل السعودية، وقال: «نبحث عن فرص استثمارية مثل الجميع، وهذه الفرص تسنح مرة واحدة في العمر، ويجب أن نستغلها دومًا وبشكل صحيح»، ورحب بقدوم كريستيانو رونالدو، وقال إنه لا يعلم عن خلفية ما يدور في الأخبار حول العرض المقدم له ليلعب في السعودية؛ «لا أعرف عن خطط رونالدو المستقبلية.. ولكن لِمَ لا؟ فلدينا دوري قوي وسبعة لاعبين أجانب ولاعب واحد على دكة البدلاء، ونأمل أن نزيد ذلك، وتلعب فرقنا في المستوى الأعلى في آسيا، وكرة القدم قوية في السعودية».وأشار وزير الرياضة إلى أن المملكة تجهز الملاعب والبنية التحتية من أجل استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة.وأعرب الفيصل عن سعادته الغامرة بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بنتيجة 2/1.ويتصدر الأخضر مجموعته بـ 3 نقاط وبفارق نقطتين عن المكسيك، وبولندا، وسيلتقي مع المنتخب البولندي غدا (السبت) في الجولة الثانية، ويكفيه الفوز لضمان تأهله لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه.