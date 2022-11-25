يخوض منتخبنا الوطني مساء غد السبت مباراته الثانية ضمن دور المجموعات أمام منتخب بولندا في أكبر المحافل الرياضية بالعالم، قبل أن يلاقي المكسيك في ثالث المباريات وآخر مباريات المجموعات، يوم الأربعاء 30 نوفمبر. وتمثل مباراة اليوم منعطفاً مهماً، من أجل بلوغ الدور الثاني مبكراً، ويتحقق التأهل بالفوز على منتخب بولندا وتعادل الأرجنتين والمكسيك، ليتأهّل دون الالتفات أو انتظار المباراة الأخيرة، وحتى في حالة التعادل، فإن حظوظ «صقورنا» تبقى قوية للوصول إلى دور ثمن النهائي، بشرط التعادل، أو الانتصار في المباراة الأخيرة أمام المكسيك، وفي حالة الهزيمة لا سمح الله في مباراة اليوم، فإن «الأخضر» سيكون مطالباً بالفوز على المكسيك في الجولة الأخيرة لضمان التأهل بشكلٍ رسمي، أو التعادل، وانتظار النتائج الأخرى. أما أسوأ سيناريو فهو خسارة الأخضر في مباراة اليوم والمباراة القادمة، وهذا يعني الخروج من دور المجموعات.يذكر أن صقورنا الخضر سبق أن تأهلوا للدور الثاني في نسخة أمريكا 1994، عندما انتصروا حينها على كل من المغرب 2-1 وبلجيكا 1-صفر، وهُزِموا أمام هولندا 1-2، قبل أن يخرجوا من ثمن النهائي أمام السويد، بعد خسارتهم 1-3.